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Дома с бассейном в Северной Куте, Индонезия

Чангу
118
104 объекта найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Price Leasehold Until 2053: IDR 3,350,000,000 (Early Bird Price – Limited Time) 10 Years Ex…
$211,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Hayat
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover the epitome of serene luxury with this stunning off-plan villa located in the heart…
$242,871
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Вилла в Kerobokan Kaja, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kaja, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience the epitome of tropical living with this exquisite leasehold villa nestled in the…
$225,379
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 73 м²
Уникальный комплекс из 15 двухуровневых дизайнерских таунхаусов, расположенных в ведущем тур…
$166,577
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Hayat
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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Hayat
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of tranquility and convenience in Umalas with our modern, fully f…
$285,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
$614,439
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Hayat
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Bright and Breezy: Abundant Natural Light Floods Each Room with Warmth Price at Euro 210,00…
$218,060
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 91 м²
Жилой комплекс  расположен в живописном районе Кабакаба, недалеко от Чангу — одном из самых …
$237,965
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Hayat
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 168 м²
Частные виллы в комплексе в районе Чангу. Описание вилл: Охраняемая территория, частный вхо…
$333,153
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаусы с захватыв…
$356,771
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 123 м²
Роскошный комплекс вилл в центре Чангу, на Бату Балонг, идеально сочетает в себе стиль и удо…
$337,911
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Hayat
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Tropical Modern Villa in Prime Umalas Area: A Luxurious Modern 2 Bedroom Sanctuary …
$178,800
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Live the Bali Dream: Exquisite Umalas Leasehold 2-Bed Villa with Private Oasis Price at USD…
$189,000
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Вилла в Dalung, Индонезия
Вилла
Dalung, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Explore the stunning two-story villa that merges Scandinavian chic with Indonesian artistry,…
$215,000
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This luxury villa project is located in the residential and quiet area of Padonan, features …
$231,212
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Located in the desirable Kayu Tulang area of Canggu, this elegant 1-bedroom villa embodies t…
$171,239
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Peaceful Villa with Easy Access to Bali’s Vibrant Hotspots Price at USD 170,000 until 2069 …
$170,000
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта хорошо продуманная вилла с 2 спальнями в Умаласе, построенная в 2013 году, предлагает ид…
$230,000
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Таунхаус 1 комната в Чангу, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы   ▪️ROI с аренды от 10% ▪️От $2,200 доход в ме…
$190,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover the perfect blend of modern design and convenience with this elegant 1-bedroom vill…
$255,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Embrace the essence of Bali’s tropical elegance with this exquisite 3-year leasehold villa, …
$296,779
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Hayat
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of modern living and investment potential with this charming 2-be…
$186,807
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Affordable Bali Living: Modern Leasehold 1-Bed Villa Loft Just Minutes from Batu Belig Beach…
$210,000
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Modern Luxury at an Unbeatable Price: Own This Stunning Leasehold 1-bed Villa in Canggu – Be…
$220,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$693,722
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 660 м²
Великолепная вилла в районе Берава, которая идеально сочетает в себе роскошь и комфорт. Расп…
$1,97 млн
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Типы недвижимости в Северной Куте

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
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