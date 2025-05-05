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Виллы в Северной Куте, Индонезия

Чангу
91
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150 объектов найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Price Leasehold Until 2053: IDR 3,350,000,000 (Early Bird Price – Limited Time) 10 Years Ex…
$211,000
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover the epitome of serene luxury with this stunning off-plan villa located in the heart…
$242,871
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Вилла 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном.Рассрочка на 9 месяц. Первоначальный взнос 50%.Вилла с мебелью пре…
$225,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в полностью меблированную виллу премиум-класса на Бали …
$492,757
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DDA Real Estate
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Вилла в Kerobokan Kaja, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kaja, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience the epitome of tropical living with this exquisite leasehold villa nestled in the…
$225,379
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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Вилла 5 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 5 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций …
$1,33 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение: вилла в одном из самых востребованных районов Бали!Идеально подходит…
$135,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Уютный комплекс вилл в Чангу. Двухэтажная вилла на 2 спальни с личным бассейном, парковкой, …
$129,535
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of tranquility and convenience in Umalas with our modern, fully f…
$285,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
$614,439
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Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Bright and Breezy: Abundant Natural Light Floods Each Room with Warmth Price at Euro 210,00…
$218,060
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 91 м²
Жилой комплекс  расположен в живописном районе Кабакаба, недалеко от Чангу — одном из самых …
$237,965
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Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Вилла идеально расположена в тихом районе Чангу, недалеко от знаменитого супермаркета органи…
$249,475
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Stylish Industrial-Design Villa 2 Bedroom for Sale in Padonan, Bali: Serene Living Close to …
$200,000
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Новые таунхаусы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана.У…
$280,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в Бераве рядом с океаном Новый комплекс таунхаусов в Бераве, максимальная близость…
$287,856
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/5
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и…
$280,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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English, Русский
Вилла 5 комнат в Чангу, Индонезия
Вилла 5 комнат
Чангу, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Приватная вилла 4 спальни для большой семьи Вилла расположена в тихом районе Керобокан. Эта …
$297,451
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 168 м²
Частные виллы в комплексе в районе Чангу. Описание вилл: Охраняемая территория, частный вхо…
$333,153
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Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Расположенная среди пышных тропических садов, вилла Melambai с двумя спальнями - это рай для…
$177,511
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 123 м²
Роскошный комплекс вилл в центре Чангу, на Бату Балонг, идеально сочетает в себе стиль и удо…
$337,911
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Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Tropical Modern Villa in Prime Umalas Area: A Luxurious Modern 2 Bedroom Sanctuary …
$178,800
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Live the Bali Dream: Exquisite Umalas Leasehold 2-Bed Villa with Private Oasis Price at USD…
$189,000
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Вилла в Dalung, Индонезия
Вилла
Dalung, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Explore the stunning two-story villa that merges Scandinavian chic with Indonesian artistry,…
$215,000
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This luxury villa project is located in the residential and quiet area of Padonan, features …
$231,212
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Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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