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Таунхаусы в Северной Куте, Индонезия

Чангу
26
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35 объектов найдено
Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$320,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$320,000
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Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
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Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$320,000
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Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 73 м²
Уникальный комплекс из 15 двухуровневых дизайнерских таунхаусов, расположенных в ведущем тур…
$166,577
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ🚨ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне сво…
$356,982
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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Hayat
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Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!SWOI …
$330,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаусы с захватыв…
$356,771
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Hayat
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Таунхаус 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
$320,000
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Таунхаус 1 комната в Чангу, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы   ▪️ROI с аренды от 10% ▪️От $2,200 доход в ме…
$190,000
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Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
$260,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
$225,000
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Таунхаус 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Воспользуйтесь возможностью инвестировать в изысканную недвижимость OASIS в Бераве, всего в …
$428,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
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Hayat
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Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с панорамными окнами, полностью меблирован.Средняя доходность 18-20%. Окупаемость 4…
$270,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус в Tibubeneng, Индонезия
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
$320,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 131 м²
Современный комплекс из 6 таунхаусов на Бали, в районе Чангу, приглашает вас в оазис роскоши…
$185,614
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$312,174
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
$351,816
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ОСТАЛОСЬ ТРИ ТАУНХАУСА✅ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне с…
$350,000
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 130 м²
Элитный жилой комплекс из 11 таунхаусов, отличающийся уникальными дизайнерскими решениями и …
$266,522
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 115 м²
Таунхаусы, представляют собой идеальное сочетание современного стиля, комфорта и функциональ…
$333,153
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 15 таунхаусов, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальный комп…
$614,439
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Hayat
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 99 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
$356,771
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Hayat
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Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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