Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Северная Кута
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Северной Куте, Индонезия

Чангу
118
7 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия Предлагаются просторные све…
$823,092
Оставить заявку
Таунхаус 1 комната в Чангу, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы   ▪️ROI с аренды от 10% ▪️От $2,200 доход в ме…
$190,000
Оставить заявку
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ОСТАЛОСЬ ТРИ ТАУНХАУСА✅ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне с…
$350,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 1 комната
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
🏡 Премиальная вилла на Бали – Amara Villa Umalas 🏝 Продается односпальная вилла в элитном…
$270,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Виллы для ценителей высокого качества в закртом комплексе в центре самого туристического рай…
$355,000
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 7 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия Предлагаю…
$3,18 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
$864,415
Оставить заявку

Типы недвижимости в Северной Куте

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти