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Дома с садом в Северной Куте, Индонезия

Чангу
118
35 объектов найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Price Leasehold Until 2053: IDR 3,350,000,000 (Early Bird Price – Limited Time) 10 Years Ex…
$211,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
$614,439
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаусы с захватыв…
$356,771
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Live the Bali Dream: Exquisite Umalas Leasehold 2-Bed Villa with Private Oasis Price at USD…
$189,000
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This luxury villa project is located in the residential and quiet area of Padonan, features …
$231,212
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Вилла 4 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия Предлагаются просторные све…
$823,092
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Affordable Bali Living: Modern Leasehold 1-Bed Villa Loft Just Minutes from Batu Belig Beach…
$210,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$693,722
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 660 м²
Великолепная вилла в районе Берава, которая идеально сочетает в себе роскошь и комфорт. Расп…
$1,97 млн
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Embrace the beauty of Bali with this enchanting 1-bedroom villa located in the heart of Kero…
$179,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Your Bali Dream Home Awaits: Stylish Leasehold 2-Bed Villa with Private Jacuzzi & Outdoor Lo…
$198,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 368 м²
Современные виллы с просторными жилыми зонами, приватными садами и бассейнами, где каждый эл…
$764,332
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Home for Sale: 1-Bedroom Leasehold Villa  in Babakan – Canggu Priced at USD 200,000 L…
$200,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 60 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
$222,368
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Affordable Luxury in Bali: Own a Contemporary Leasehold 1-Bed Villa Loft Today. Price at US…
$138,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 372 м²
Представляем вам уникальную виллу, обладающую всеми удобствами для комфортной и роскошной жи…
$494,969
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$312,174
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
$351,816
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Вилла 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 1 комната
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
🏡 Премиальная вилла на Бали – Amara Villa Umalas 🏝 Продается односпальная вилла в элитном…
$270,000
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Виллы для ценителей высокого качества в закртом комплексе в центре самого туристического рай…
$355,000
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Вилла 7 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 7 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия Предлагаю…
$3,18 млн
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Tropical Modern 1-Bedroom Villa in Prime Canggu Area – Walk to Cafes, Close to the Beaches, …
$140,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Вилла представляет собой жилье, расположенное в живописном районе Берава, всего в нескольких…
$812,646
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 15 таунхаусов, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальный комп…
$614,439
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Hayat
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Северной Куте

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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