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Квартиры-студии в Kuta Selatan, Индонезия

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4 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 м²
Этаж 1/4
Cube apartments - прекрасный апарт-отель на берегу океана. Почти 80% юнитов имеют вид на оке…
€81,857
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€101,980
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€134,759
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€109,264
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Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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