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Квартиры-студии в Южной Куте, Индонезия

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Нуса-Дуа
4
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15 объектов найдено
Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
The One Bali — доступная инвестиция в отельную недвижимость под управлением Wyndham The O…
$24,500
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Hotel Invest
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит. XO Pandawa — freehold комплекс дл…
$120,000
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Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл…
$132,000
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Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$81,500
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
Холмы ПандаваВиллы и апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океанаЧто включ…
$125,000
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
Green Village — курортный комплекс comfort+ в сердце Нуса-Дуа, БалиGreen Village — это совре…
$110,000
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DDA Real Estate
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$110,000
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Студия 1 комната в Кутух, Индонезия
Студия 1 комната
Кутух, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Апартамент 39 м² с панорамным видом на океан, террасой и бассейном 37 м² — премиальная инвес…
$130,000
НДС
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Студия 1 комната в Кутух, Индонезия
Студия 1 комната
Кутух, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на Бали 32 м² • от $110 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa D…
$110,000
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Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
Холмы ПандаваВиллы и апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океанаЧто включ…
$140,000
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$90,000
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит. XO Pandawa — freehold комплекс дл…
$110,000
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Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
$148,000
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Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
$120,000
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Студия 1 комната в Кутух, Индонезия
Студия 1 комната
Кутух, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Комплекс с апартаментам недалеко от пляжа Пандава   🔴Чем интересно предложение🔴 …
$99,000
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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