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Квартиры с бассейном в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
3
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12 объектов найдено
Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 28 м²
Добро пожаловать в новый инновационный проект на Бали, расположенный в живописном районе Улу…
$99,104
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
* ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.26% and re-sale profit…
$148,770
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 65 м²
Расположенный на самом краю Южного полуострова Бали, где белоснежные пляжи сменяются храмами…
$373,123
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Кондо в Унгасан, Индонезия
Кондо
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$89,000
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 54 м²
Жилой комплекс, это образ жизни, вдохновленный лучшими отельными сетями мира и созданный для…
$177,895
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Квартира в Беноа, Индонезия
Квартира
Беноа, Индонезия
Площадь 83 м²
Расположенный на первой береговой линии прекрасного пляжа Нуса Дуа, комплекс является олицет…
$256,677
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 17.36% and re-sale profits…
$231,570
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект в Улувату. Жемчужина в сердце Балийского острова. Рядом с Drifter …
$197,661
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Hayat
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Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$81,500
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
*ONLY 5 UNITS LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.07% and re-sale p…
$134,370
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 34 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс-отель, расположенный в самом модном районе, у пляжа Б…
$137,981
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Hayat
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Квартира 1 комната в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Just Residence - это закрытый комплекс апартаментов созданный для тех, кто ищет свой комфорт…
$118,000
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Типы недвижимости в Южной Куте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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