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Пентхаусы в Южной Куте, Индонезия

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5 объектов найдено
Пентхаус в Унгасан, Индонезия
Пентхаус
Унгасан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 3
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты…
$480,000
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Пентхаус 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Пентхаус 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$240,000
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Пентхаус 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Пентхаус 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4/4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$320,000
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Пентхаус в Унгасан, Индонезия
Пентхаус
Унгасан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты…
$370,000
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Пентхаус в Унгасан, Индонезия
Пентхаус
Унгасан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты…
$290,000
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