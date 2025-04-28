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Квартиры с садом в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
3
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
* ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.26% and re-sale profit…
$148,770
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Квартира 3 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
$778,182
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Квартира 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия…
$316,614
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Кондо в Унгасан, Индонезия
Кондо
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$89,000
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Квартира 2 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 17.36% and re-sale profits…
$231,570
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
*ONLY 5 UNITS LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.07% and re-sale p…
$134,370
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Типы недвижимости в Южной Куте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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