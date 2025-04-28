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Квартиры с террасой в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
3
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
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$148,770
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Квартира 3 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
$778,182
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Квартира 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия…
$316,614
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия Резиденция располагает …
$181,195
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Типы недвижимости в Южной Куте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

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с видом на море
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