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Квартиры-студии в Убуде, Индонезия

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6 объектов найдено
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
Оставить заявку
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
Оставить заявку
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
🏰 Комплекс аппартаментов в центральной локации культурной столицы Бали - УБУД.   🔴Чем …
$85,000
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Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/2
Апартаментв комплексе с лучшей семейной инфраструктурой на Бали 🔴Чем интересно предложени…
$60,000
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