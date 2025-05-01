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Квартиры-студии с бассейном на Бали, Индонезия

Чангу
3
Южная Кута
8
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4 объекта найдено
Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$81,500
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Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$156,000
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
🏰 Комплекс аппартаментов в центральной локации культурной столицы Бали - УБУД.   🔴Чем …
$85,000
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Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплек…
$140,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

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