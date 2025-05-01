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Квартиры-студии с видом на горы на Бали, Индонезия

Чангу
3
Южная Кута
8
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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
$82,300
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Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

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