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Квартиры-студии с видом на море на Бали, Индонезия

Чангу
3
Южная Кута
8
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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
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Агентство
ERA INVEST GROUP
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Студия 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
$82,300
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Студия 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Студия 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
$270,000
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Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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