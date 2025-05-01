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Дома с террасой на Бали, Индонезия

Южная Кута
173
Чангу
111
Убуд
89
Убуд
73
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77 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. …
$850,000
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия…
$280,000
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DDA Real Estate
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью. Среднегодовая доходность от недвижимост…
$390,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструкту…
$210,000
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций …
$610,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Семейная вилла с большой территорией. Прогнозируемый ROI - 17%. Концепция комплекса вк…
$350,000
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-…
$750,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-…
$700,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Tegalinggah, Индонезия
Вилла
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 600 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,70 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 3 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия…
$320,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 1 комната в Ujung, Индонезия
Вилла 1 комната
Ujung, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Вилла в стадии строительства от известного застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия …
$150,000
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ERA INVEST GROUP
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с панорамным видом и бассейном. ROI – 18,1%., окупаемость за 5,5 лет. П…
$350,000
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Количество этажей 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа …
$395,000
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Parq Citadel - это город-крепость, расположенный на скале. В продаже виллы с индивидуальными…
$440,000
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Вилла 6 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 6 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла с видом на океан и бассейном на крыше. Рентабельность от сдачи в аренду …
$1,85 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/2
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Перво…
$500,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 …
$220,000
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Виллы в комплексе в концепции "Крепость" с видом на океан!🏝️   🔴Чем интересно предложе…
$237,600
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус на берегу океана с панорамным живописным видом. Таунхаус идеально подойдет для и…
$360,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
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Вилла 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Уникальная вилла с видом на океан. Вилла с инвестиционной привлекательностью, обеспечиваю…
$257,232
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей…
$341,900
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
$864,415
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Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площад…
$210,000
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Дом 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Дом 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Уютная вилла для инвестиций и проживания. Прогнозируемая доходность: ROI – 15.4%., окупа…
$90,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 л…
$309,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%.…
$700,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%.…
$750,000
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Типы недвижимости на Бали

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

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