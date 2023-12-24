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26 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
108 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
€280,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
€260,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
98 м²
Современный жилой комплекс, невысокие высококлассные таунхаусы в идиллическом месте,…
€320,000
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
€320,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
91 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаус…
€320,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
90 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
€360,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
98 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
€365,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
2
2
133 м²
2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
€217,657
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
133 м²
2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€176,847
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Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2
90 м²
Таунхаусы в Чангу с 2 спальнями, частным бассейном, в пешей доступности к знаменитому пляжу …
€244,865
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Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2
112 м²
Комплекс из 30 таунхаусов с 2-мя спальнями, уютно расположился в респектабельном и тихом рай…
€235,796
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Таунхаус 1 спальня
Бали, Индонезия
1
70 м²
Комплекс из 28 вилл на острове Букит, в районе пляжа Бингин. Концепция вдохновлена единств…
€163,243
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Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2
80 м²
Завораживающий комплекс таунхаусов с интерьером в стиле "марокко" в Улувату. Мир Востока…
€317,417
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
100 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 этажа 3 спальни Бассейн Площадь:Здание - 100 м² Цена…
€198,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
120 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь:Здание - …
€185,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
112 м²
Таунхаус в новом комплексе в живописном районе Бали в Чангу. Описание: 2 спальни Бассейн 2 …
€260,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
3
127 м²
Комплекс современных вилл всего в 1 минуте от пляжа Бату Болонг. Описание: 2 этажа 2 спальн…
€350,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
80 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн Океан Площадь:Здание - 80 …
€320,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
105 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€230,000
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
75 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 1 спальня Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€190,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
165 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: Вид на океан 3 этажа 3 спальни Rooftop Бассейн Площа…
€300,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
127 м²
Горячее предложение! Эксклюзивный вариант трехспального таунхауса площадью 127 м2 с развито…
€280,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
100 м²
Закрытый уникальный комплекс с фантастической инфраструктурой предлагает 3 таунхауса в центр…
€198,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
3
140 м²
Предстарт продаж - это всегда уникальная возможность и лучшая точка входа для инвестиций! Т…
€250,000
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Таунхаус с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
85 м²
Проект планируют возвести до 2 квартала 2024 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и…
€297,500
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Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2
2
76 м²
2
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…
€204,054
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