Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Бали
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Бали, Индонезия

Таунхаус В архив
Очистить
26 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
€280,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
€260,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Современный жилой комплекс, невысокие высококлассные таунхаусы в идиллическом месте,…
€320,000
Оставить заявку
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
€320,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаус…
€320,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
€360,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
€365,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bangkiang Sidem, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
€217,657
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€176,847
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы в Чангу с 2 спальнями, частным бассейном, в пешей доступности к знаменитому пляжу …
€244,865
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 таунхаусов с 2-мя спальнями, уютно расположился в респектабельном и тихом рай…
€235,796
Оставить заявку
Таунхаус 1 спальня в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Комплекс из 28 вилл на острове Букит, в районе пляжа Бингин.  Концепция вдохновлена единств…
€163,243
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Завораживающий комплекс таунхаусов с интерьером в стиле "марокко" в Улувату.  Мир Востока…
€317,417
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 этажа 3 спальни Бассейн Площадь:Здание - 100 м² Цена…
€198,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь:Здание - …
€185,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Таунхаус в новом комплексе в живописном районе Бали в Чангу. Описание: 2 спальни Бассейн 2 …
€260,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 127 м²
Комплекс современных вилл всего в 1 минуте от пляжа Бату Болонг. Описание: 2 этажа 2 спальн…
€350,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн Океан Площадь:Здание - 80 …
€320,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€230,000
Оставить заявку
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 1 спальня Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€190,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: Вид на океан 3 этажа 3 спальни Rooftop Бассейн Площа…
€300,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Горячее предложение!  Эксклюзивный вариант трехспального таунхауса площадью 127 м2 с развито…
€280,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Закрытый уникальный комплекс с фантастической инфраструктурой предлагает 3 таунхауса в центр…
€198,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Предстарт продаж - это всегда уникальная возможность и лучшая точка входа для инвестиций!  Т…
€250,000
Оставить заявку
Таунхаус с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Площадь 85 м²
Проект планируют возвести до 2 квартала 2024 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и…
€297,500
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…
€204,054
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти