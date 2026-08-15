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Таунхаусы на Бали, Индонезия

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63 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
UP UP
Таунхаус 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Премиальный таунхаус в районе Берава, Чангу!Oasis III — готовый премиальный таунхаус в район…
$329,000
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Таунхаус 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные таунхаусы с технологией "умный дом" в сердце …
$109,000
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Таунхаус 3 комнаты в Pejeng Kawan, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Pejeng Kawan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
SERENITY — стильный таунхаус с 2 спальнями на Бали для жизни и инвестиций!Комплекс SERENITY …
$252,000
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Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Премиальные таунхаусы с панорамными видами на Бали!Berawa Ocean Townhouses от Sunny Developm…
$280,000
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Таунхаус 4 комнаты в Beraban, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Beraban, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Eco-luxury резиденции рядом с Nuanu City!Ecoverse Resort & Residences — премиальный eco-luxu…
$508,500
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Таунхаус 1 комната в Переренан, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Переренан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Современный таунхаус в районе Pererenan!Pererenan Gate от White Development Bali — стильный …
$150,000
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TekceTekce
Таунхаус 4 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный …
$294,000
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Таунхаус 3 комнаты в Dalung, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Dalung, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные таунхаусы с технологией "умный дом" в сердце …
$219,000
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Таунхаус 5 комнат в Beraban, Индонезия
Таунхаус 5 комнат
Beraban, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Eco-luxury резиденции рядом с Nuanu City!Ecoverse Resort & Residences — премиальный eco-luxu…
$983,000
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Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$220,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$280,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус 2 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Премиальные таунхаусы в зелёном районе рядом с Чангу и Семиньяком!SWOI Loft Umalas от SWOI C…
$210,000
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Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$220,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
‼️ АКЦИЯ  на таунхаус с двумя спальнями в Umalas ⏳   🏡 SWOI LOFT UMALAS — стильный про…
$259,000
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Таунхаус 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Таунхаус 2 этажа 2BR таунхаус (2 этажа): $375,000 (IDR 6,19 млрд), площадь: 161 м² общая …
$375,000
НДС
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ESTABRO
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Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Тропический таунхаус в районе Берава, Чангу — 700 метров до пляжа!Готовый двухэтажный таунха…
$264,000
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Таунхаус 1 комната в Pererenan, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Pererenan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Готовый таунхаус с джакузи в Чангу!Alex Villas — стильный двухэтажный таунхаус в одной из са…
$320,000
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Таунхаус 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Воспользуйтесь возможностью инвестировать в изысканную недвижимость OASIS в Бераве, всего в …
$428,000
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Таунхаус 2 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Готовые таунхаусы в бутик-проекте в Сануре!PUNGUTAN Townhouse — готовый бутик-проект всего н…
$265,000
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Таунхаус 3 комнаты в Кутух, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс ANTA OASIS в трех минутах от океана.Прогнозируемая доходность до 15%Фо…
$295,000
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Таунхаус 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Современные 2-спальные таунхаусы рядом с пляжем Бату Белиг, Бали!Новый проект современных та…
$135,000
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Таунхаус 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс ANTA OASIS в трех минутах от океана.Прогнозируемая доходность до 15%Фо…
$230,000
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Таунхаус 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный …
$210,000
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Таунхаус 3 комнаты в Beraban, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Beraban, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Eco-luxury резиденции рядом с Nuanu City!Ecoverse Resort & Residences — премиальный eco-luxu…
$381,500
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Таунхаус 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Премиальные таунхаусы в зелёном районе рядом с Чангу и Семиньяком!SWOI Loft Umalas от SWOI C…
$275,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
$250,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 1 комната в Чангу, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Современный таунхаус в районе Canggu!ADVA Village Canggu от ADVA — современный комплекс таун…
$175,000
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Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Апартаменты и таунхаусы в 300 метрах от пляжа Берава!SWOI Berawa от SWOI Consulting Group — …
$330,000
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Таунхаус 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
$260,000
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Таунхаус 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей…
$508,500
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Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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