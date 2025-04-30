Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Бадунг
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
159
Чангу
87
Нуса-Дуа
36
Район Кута
8
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
19 объектов найдено
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
$864,415
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия Предлагаю…
$278,961
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с видом на океан в 2 минутах от инстаграмного пляжа Меласти Бич🏝️   🔴Чем…
$240,000
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Parq Citadel - это город-крепость, расположенный на скале. В продаже виллы с индивидуальными…
$440,000
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Пpoдается отличная вилла на острове Бали со своим бассейном и небольшой территорией. Ниже ин…
$195,000
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 7 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия Предлагаю…
$3,18 млн
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
Оставить заявку
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Modern Tropical Villa in Prime Bingin – 2 Bedrooms Near Bingin and Padang-Padang Beach Pric…
$279,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали…
$417,724
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия Предлагаются просторные све…
$823,092
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Виллы в комплексе в концепции "Крепость" с видом на океан!🏝️   🔴Чем интересно предложе…
$237,600
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляж…
$278,944
Оставить заявку
Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Nestled in the peaceful village of Tumbak Bayuh, just a short drive from the vibrant Canggu …
$295,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
*ONLY 2 UNITS LEFT - PRE-SALE PRICE UNTIL OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with…
$229,000
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 1 комната
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
🏡 Премиальная вилла на Бали – Amara Villa Umalas 🏝 Продается односпальная вилла в элитном…
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ERA INVEST GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Română, Türkçe, עִברִית
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Виллы для ценителей высокого качества в закртом комплексе в центре самого туристического рай…
$355,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти