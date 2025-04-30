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Виллы с садом в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
159
Чангу
87
Нуса-Дуа
36
Район Кута
8
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56 объектов найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Your Bali Dream Home Awaits: Stylish Leasehold 2-Bed Villa with Private Jacuzzi & Outdoor Lo…
$198,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 372 м²
Представляем вам уникальную виллу, обладающую всеми удобствами для комфортной и роскошной жи…
$494,969
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Own a Piece of Uluwatu’s Iconic Beachfront – Luxury Leasehold Villa with Direct Access to Th…
$280,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stylish Tropical Modern Villa in Seminyak with Elegant Open-Plan Design Priced at USD 235,0…
$235,000
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия Предлагаю…
$278,961
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Open Space and Modern Comfort: Bali Villa for Sale in Seminyak’s Golden Triangle Priced at …
$245,000
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Affordable Bali Living: Modern Leasehold 1-Bed Villa Loft Just Minutes from Batu Belig Beach…
$210,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Welcome to your slice of paradise in the heart of Seminyak, Bali’s vibrant and trendy hotspo…
$220,494
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Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
An Investment in Luxury – Leasehold Chic Contemporary 2-Bed Villa with  Scenic Views Price …
$270,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Tropical Modern 1-Bedroom Villa in Prime Canggu Area – Walk to Cafes, Close to the Beaches, …
$140,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 225 м²
Виллы в уникальном эко-городе в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600…
$574,798
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Основные инвестиции: потрясающая внеплановая вилла с террасой на крыше и джакузи в УлуватуЦе…
$279,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 60 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
$222,368
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 280,000 COMPLETION DATE: March 2025 Welcome to your dream villa in Bali! Imme…
$280,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 368 м²
Современные виллы с просторными жилыми зонами, приватными садами и бассейнами, где каждый эл…
$764,332
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Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стильная арендованная 1-комнатная вилла Таунхаус в Переренане - Умные инвестиции на рынке не…
$125,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Tropical Modern Bali Villa with Private Parking – Investment Opportunity in Seminyak Priced…
$239,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Thomas Beach Luxury Villa: Secure Leasehold in Uluwatu’s Prime Location – Guaranteed Return …
$230,000
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Виллы в САМОМ масштабном проекте на Бали На самом "инстаграмном" берегу на всем острове. …
$197,500
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Invest Smart in Bali – Beautifully Designed Leasehold 2-Bed Villa with Great ROI Potential …
$175,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This stunning 2-bedroom villa in Uluwatu offers an unbeatable opportunity for investors look…
$290,000
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Вилла 7 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 7 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия Предлагаю…
$3,18 млн
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 220,000 Leasehold Until 2053 Completion Date: January 2025 Nestled in the ser…
$220,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 309 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$743,273
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This luxury villa project is located in the residential and quiet area of Padonan, features …
$231,212
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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