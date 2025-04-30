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Виллы с бассейном в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
159
Чангу
87
Нуса-Дуа
36
Район Кута
8
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199 объектов найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Your Bali Dream Home Awaits: Stylish Leasehold 2-Bed Villa with Private Jacuzzi & Outdoor Lo…
$198,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта вилла с 2 спальнями, расположенная всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Сесех, предлагает и…
$250,000
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Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ultimate Investment: Elegant Bali Leasehold 2-Bed Villa with Endless Amenities Price starti…
$188,700
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Серфинг, гольф, отдых: идеальные шаги от лучших достопримечательностей БалиЦена от 199 000 д…
$199,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover this beautifully designed 1-bedroom villa in the vibrant Batu Bolong area, offering…
$199,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Спрятанный на берегу самого оживленного района Бали, комплекс представляет новую прогрессивн…
$257,668
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 445 м²
Современный комплекс вилл на пляже Берава - место, где комфорт, роскошь и удобства переплета…
$991,031
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 170 м²
Премиальные виллы в районе Batu Bolong, Canggu, Бали. Batu Bolong — самый густонаселенный ра…
$361,708
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Own a Piece of Uluwatu’s Iconic Beachfront – Luxury Leasehold Villa with Direct Access to Th…
$280,000
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This stunning townhouse is located in the highly sought-after Umalas area. Each townhouse in…
$220,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Serenity and Comfort in Seseh : Beautifully Designed Villa with Premium Finishes Price at I…
$257,243
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
High-Return Potential in Bali : Villa with Stunning Ocean Views in Uluwatu Price at USD 299…
$299,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stylish Tropical Modern Villa in Seminyak with Elegant Open-Plan Design Priced at USD 235,0…
$235,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover a modern 1-bedroom villa nestled in the serene Ungasan area, designed by Balitectur…
$169,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Open Space and Modern Comfort: Bali Villa for Sale in Seminyak’s Golden Triangle Priced at …
$245,000
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Affordable Bali Living: Modern Leasehold 1-Bed Villa Loft Just Minutes from Batu Belig Beach…
$210,000
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Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Serene & Stylish Villa – Perfect for Living or Rental Income with Stunning Rice Field Views …
$205,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Площадь 117 м²
Приветствуем вас в уникальном комплексе премиальных вилл в престижном районе Бали - Nusa Dua…
$471,172
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Вилла в Cemagi, Индонезия
Вилла
Cemagi, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Located just 6 minutes from Cemagi Beach, this stunning 2-bedroom villa offers modern comfor…
$267,500
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Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Seaside Serenity & Modern Comfort : Stylish Enclosed Living Villa with Tranquil Rice Field V…
$219,000
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с видом на океан в 2 минутах от инстаграмного пляжа Меласти Бич🏝️   🔴Чем…
$240,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Welcome to your slice of paradise in the heart of Seminyak, Bali’s vibrant and trendy hotspo…
$220,494
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Seize Bali’s Best: A Luxury Leasehold Villa Offering Like No Other Price at USD 270,000 unt…
$270,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
PRICE: USD 300,000 Leasehold Until 2054 Completion Date: 4th Quarter 2024 Nestled in the…
$300,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Стильные закрытые жилые виллы рядом с Беравой и Бату-Болонгом - Идеальный отдых на БалиЦена …
$159,000
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the vibrant heart of Berawa, this beautifully renovated 2-bedroom villa offers th…
$220,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Perched in the serene heights of Ungasan, this exquisite off-plan villa offers a harmonious …
$245,000
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Parq Citadel - это город-крепость, расположенный на скале. В продаже виллы с индивидуальными…
$440,000
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Introducing a stunning brand new villa with a sleek and modern design, located in the pictur…
$210,000
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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