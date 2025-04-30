Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Бадунг
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
159
Чангу
87
Нуса-Дуа
36
Район Кута
8
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
19 объектов найдено
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Унгасан, Индонезия
Вилла 5 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$550,000
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$500,000
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Унгасан, Индонезия
Вилла 6 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$600,000
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 7 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия Предлагаю…
$3,18 млн
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Кутух, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Комплекс - PANDAWA Villas 3D тур https://kuula.co/share/collection/7XxKJ?logo=1&info=1&fs…
$150,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали…
$417,724
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$268,020
Оставить заявку
Вилла в Танджунг Беноа, Индонезия
Вилла
Танджунг Беноа, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
🏡 Роскошная вилла на берегу моря  - Частная закрытая территория  - Вид на закат  - Частны…
$2,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Darton Global
Языки общения
English, Русский, Español, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляж…
$278,944
Оставить заявку
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
🏡 Ультра-роскошная вилла Расположена на скале с прямым видом на Индийский океан   - Т…
$5,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Darton Global
Языки общения
English, Русский, Español, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
$600,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность для поклонников спокойного и комфортного отдыха на Бали!Прогнозируема…
$241,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Площадь 40 м²
Коллекция элегантных вилл, площадью от 40 м² до 100 м², которая способна удовлетворить потре…
$175,908
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
3 спальная вилла с видом на океан в греческом стиле в самом престижном районе Нуса Дуа  🌊 …
$342,500
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
*ONLY 2 UNITS LEFT - PRE-SALE PRICE UNTIL OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with…
$229,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти