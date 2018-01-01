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Репатриация в Польше

Польша Польша
Срок получения: от 8 месяцев
Расходы: от
€2,000
;
Репатриация в Польше
Гражданство
Описание Описание
Преимущества Преимущества
Документы Документы

О программе

Репатриация предполагает под собой возвращение на родину лиц польского происхождения, и является одним из способов приобретения польского гражданства. Такое право имеют лишь лица, не имеющие польского гражданства и желающие переселиться в Польшу на постоянное местожительство.

Закон о репатриации предоставляет возможность вернуться на родину тем лицам, или их потомкам, которые вследствие депортации, ссылки или других преследований по национальному и политическому признакам не смогли вернуться на родину.

Репатриантом является лицо, прибывшее в Республику Польша на основании национальной визы с целью репатриации с намерением постоянного местожительства.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 8 месяцев
Расходы
Расходы
от
€2,000
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Все страны Европейского Союза / Шенгенской зоны 

Германия, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Чехия, Испания, Италия, Швейцария, Австрия
Требования к заявителю

Территориальный охват репатриации

Репатриация касается тех лиц, которые 1 января 2001 г. имели постоянное местожительство на территории сегодняшних:

  • Армении,

  • Азербайджана,

  • Грузии,

  • Казахстана,

  • Киргизии,

  • Таджикистана,

  • Туркменистана,

  • Узбекистана,

а также азиатской части России.

Условие, касающееся польской национальности, считается выполненным, если не менее одного из родителей или дедов либо двое прадедов заявителя имели свою принадлежность к Польскому народу.

Доказательствами, подтверждающими польское происхождение, могут быть документы, выданные польскими государственными или церковными властями, а также властями бывшего СССР, касающиеся заявителя или его родителей, дедов или прадедов, в частности:

  • польские удостоверения личности;

  • свидетельства о рождении или крещении;

  • документы, подтверждающие прохождение военной службы в Польском войске (Wojsko Polskie), содержащие запись, информирующую о польской национальности;

  • документы, подтверждающие факт депортации или тюремного заключения, содержащие запись, информирующую о польской национальности;

  • документы, подтверждающие личность, или другие официальные документы, содержащие запись, информирующую о польской национальности.

Документы
Документы для заявителя
  1. актуальная фотография лица, размера 35 мм × 45 мм, сделанную на протяжении последних 6 месяцев до дня подачи заявления, с четким изображением, изображающую лицо от вершины головы до верхней части плеч, так чтобы лицо занимало 70–80% фотографии;

  2. заграничный паспорт;

  3. биографию заявителя;

  4. свидетельство о рождении заявителя;

  5. документы, подтверждающие актуальное семейное положение заявителя;

  6. документы, подтверждающие место постоянного проживания,

  7. документы, подтверждающие польское происхождение, другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в заявлении о выдаче репатриационной визы;

  8. заявление о том, что указанные в заявлении данные, являются верными, под страхом несения уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Вы просматриваете
Репатриация в Польше
Польша Польша
Расходы:
от
€2,000
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