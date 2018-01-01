Репатриация в Польше

Репатриация предполагает под собой возвращение на родину лиц польского происхождения, и является одним из способов приобретения польского гражданства. Такое право имеют лишь лица, не имеющие польского гражданства и желающие переселиться в Польшу на постоянное местожительство.
Закон о репатриации предоставляет возможность вернуться на родину тем лицам, или их потомкам, которые вследствие депортации, ссылки или других преследований по национальному и политическому признакам не смогли вернуться на родину.
Репатриантом является лицо, прибывшее в Республику Польша на основании национальной визы с целью репатриации с намерением постоянного местожительства.
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Территориальный охват репатриации
Репатриация касается тех лиц, которые 1 января 2001 г. имели постоянное местожительство на территории сегодняшних:
Армении,
Азербайджана,
Грузии,
Казахстана,
Киргизии,
Таджикистана,
Туркменистана,
Узбекистана,
а также азиатской части России.
Условие, касающееся польской национальности, считается выполненным, если не менее одного из родителей или дедов либо двое прадедов заявителя имели свою принадлежность к Польскому народу.
Доказательствами, подтверждающими польское происхождение, могут быть документы, выданные польскими государственными или церковными властями, а также властями бывшего СССР, касающиеся заявителя или его родителей, дедов или прадедов, в частности:
польские удостоверения личности;
свидетельства о рождении или крещении;
документы, подтверждающие прохождение военной службы в Польском войске (Wojsko Polskie), содержащие запись, информирующую о польской национальности;
документы, подтверждающие факт депортации или тюремного заключения, содержащие запись, информирующую о польской национальности;
документы, подтверждающие личность, или другие официальные документы, содержащие запись, информирующую о польской национальности.
заграничный паспорт;
биографию заявителя;
свидетельство о рождении заявителя;
документы, подтверждающие актуальное семейное положение заявителя;
документы, подтверждающие место постоянного проживания,
документы, подтверждающие польское происхождение, другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в заявлении о выдаче репатриационной визы;
заявление о том, что указанные в заявлении данные, являются верными, под страхом несения уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.