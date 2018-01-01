О программе

Выбирая для жизни и бизнес-деятельности Польшу, необходимо определиться и с формой ведения предпринимательства. В любой стране есть свои законодательные нюансы, сложности, налоговые и социальные отчисления. Разбираться во всем этом бизнесмен должен сам, или будет вынужден оплачивать услуги наемных бухгалтеров, консультантов.

Прекрасным способом ведения деятельности в РП являются бизнес-инкубаторы. С помощью этих организаций можно решить большинство проблем юридического, налогового и консалтингового характера, при этом значительно сэкономив. Более того, на основании такого сотрудничества можно рассчитывать на ВНЖ в Польше.

Бизнес-инкубатор в Польше это фонд, компания либо другое государственное учреждение, которое предоставляет бухгалтерское и юридическое сопровождение и помогает бизнес-идее возродиться и стать действующим бизнесом.

Преимущества бизнес-инкубатора: