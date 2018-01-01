Выбирая для жизни и бизнес-деятельности Польшу, необходимо определиться и с формой ведения предпринимательства. В любой стране есть свои законодательные нюансы, сложности, налоговые и социальные отчисления. Разбираться во всем этом бизнесмен должен сам, или будет вынужден оплачивать услуги наемных бухгалтеров, консультантов.
Прекрасным способом ведения деятельности в РП являются бизнес-инкубаторы. С помощью этих организаций можно решить большинство проблем юридического, налогового и консалтингового характера, при этом значительно сэкономив. Более того, на основании такого сотрудничества можно рассчитывать на ВНЖ в Польше.
Бизнес-инкубатор в Польше это фонд, компания либо другое государственное учреждение, которое предоставляет бухгалтерское и юридическое сопровождение и помогает бизнес-идее возродиться и стать действующим бизнесом.
Преимущества бизнес-инкубатора:
Работа в сфере:
Также для бизнес-инкубатора подходит стационарная деятельность. К примеру, работники бьюти-индустрии, включая тех, кто трудится в салонах красоты, могут сотрудничать с бизнес-инкубатором для комфортного ведения своей деятельности.
Если в вышеупомянутом списке вы не нашли свою деятельность, свяжитесь с нами для индивидуального рассмотрения вашей ниши и возможности работы через бизнес-инкубатор.
Если рассматривать вариант начала сотрудничества с инкубатором из-за пределов Польши, то на этом этапе необходимо оформить визу для въезда в страну и разрешение на работу. Наиболее оперативный вариант – получение освядчения. При этом в качестве работодателя будет выступать именно бизнес-инкубатор, и все необходимые согласования и оплаты он берет на себя.
Оформленное освядчение высылается иностранцу. На его основании подаются документы на визу. Одновременно или отдельным этапом подписывается договор. Это может быть умова о дзело или умова злецения.
Документы необходимые для получения Польской рабочий визы: (стандартный список*)
— загранпаспорт (как минимум с 2-мя чистыми страницами) со сроком действия не менее 3 месяцев до окончания визы + копия главной страницы;
— копии всех страниц внутреннего паспорта (с погашенными штампами ранее выданных загранпаспортов);
— приглашение от работодателя, подтверждающий наличие вакансии;
— медицинская страховка на весь срок визы;
— анкета, заполненная вручную в консульстве или визовом центре;
— 1 фотография 3.4*4.5 см на белом фоне.
Наличие необходимых, дополнительных документов рассматривается в отдельном, индивидуальном порядке!
После переезда в Польшу на основании рабочий визы, заявитель может податься на ВНЖ, все необходимые для этого документы:
2 экземпляра заявления о выдаче разрешения на временное проживание;
4 актуальные цветные фотографии, неповрежденные, размером 45х35 мм, сделанные за последние 6 месяцев на однородном светлом фоне, хорошей резкости и с четким изображением глаз и лица от макушки до макушки плеч; лицо должно занимать 70-80% фотографий;
действующий проездной документ (2 ксерокопии всех его страниц с печатями, примечаниями и записями, оригинал доступен для ознакомления);
подтверждение оплаты госпошлины.
Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в заявлении:
документы, подтверждающие наличие стабильного и регулярного источника дохода, достаточного для покрытия расходов на содержание себя и зависимых членов семьи (например, трудовой договор, договор поручения, договор на конкретную работу);
документы, подтверждающие медицинское страхование или покрытие страховщиком расходов на лечение на территории Республики Польша;
документы, подтверждающие факт проживания в Польше, например, договор аренды, кредитный договор, подтверждение регистрации, справка (бронь) из гостиницы;
налоговый расчет, например, PIT, представленный в налоговую инспекцию;
справка об отсутствии задолженности по налогам;
справка об отсутствии задолженности по налогам компании;
договор компании;
баланс компании вместе с текущим отчетом о прибылях и убытках;
документы, подтверждающие получение дохода в налоговом году, предшествующем подаче заявления, не ниже двенадцатикратного размера среднемесячного вознаграждения на дату подачи заявления, например, КНР 8 компании за предыдущий год с подтверждением его размещения в налоговую инспекцию, бухгалтерские документы, подтверждающие текущий финансовый результат компании, или
документы, подтверждающие трудоустройство на неопределенный срок и полный рабочий день, в течение года, предшествующего подаче заявления, по крайней мере двух работников, которые являются польскими гражданами или иностранцами, или
документы, подтверждающие наличие денежных средств, позволяющих выполнить вышеуказанные условия в будущем, или документы, подтверждающие ведение деятельности, позволяющей выполнить эти условия в будущем, в частности способствующие росту инвестиций, передаче технологий, внедрению полезные инновации или создание рабочих мест.