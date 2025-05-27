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Квартиры в Vrachasi Municipal Unit, Греция

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$256,506
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Квартира 2 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$188,105
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$178,728
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$243,720
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Vrachasi Municipal Unit, Греция

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