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Жильё в периферийная единица Трикала, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2
€240,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Трикала, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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