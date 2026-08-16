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Жилье в периферийной единице Трикала, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Trikala Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Trikala Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$188,913
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Трикала, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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