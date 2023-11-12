ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Земельные участки
Родос
Земельные участки в Родос, Греция
Очистить
45 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Критика, Греция
1
7 800 м²
1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Родос. На территории земельный уч…
€5,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pylonas, Греция
1
4 530 м²
1
Продается земельный участок в населенном пункте Лардос, в Южной части о.Родос. Участок разме…
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
4 075 м²
1
Продается земельный участок 4075кв.м пригодный для частной застройки. Участок расположен в п…
€260,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
23 160 м²
1
Продается земельный участок под бизнес в районе Колимбия с фантастическим видом на монастырь…
€2,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
35 260 м²
1
Продается земельный участок площадью 35260 кв.м. на острове Родос. Участок делится дорогои н…
€4,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Хараки, Греция
1
1
Продается земельный участок под экономическую застройку, площадью 1535 м.кв. Находится вблиз…
€650,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Линдос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12400 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
€700,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4521 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€660,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ялиссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2850 кв.м. на острове Родос
€100,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Родос
€1,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Родос
€1,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Архангелос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3680 кв.м. на острове Родос. На территории с возможност…
€270,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3650 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€3,45 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фанес, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Родос. На территории с возможност…
€130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ялиссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 920 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
€255,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
€265,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Калаварда, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€1,60 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Koskinou, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7400 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€1,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kiotari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1097 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Калаварда, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4320 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€245,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на острове Родос. На территории подведено эле…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 968 кв.м. на острове Родос. На территории с возможность…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фалираки, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17500 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
€1,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 422 кв.м. на острове Родос. На территории …
€340,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Родос. На территории…
€1,90 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
4 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
€560,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 18755 кв.м. на острове Родос. На территори…
€2,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Хараки, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€200,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL