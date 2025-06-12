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Коттеджи в Ретимноне, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,73 млн
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Коттедж 3 комнаты в Пиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Пиги, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Продается – Эксклюзивная недвижимость в Платаньяс, район РетимноРасположенный всего в 150 ме…
$691,287
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ретимноне, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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