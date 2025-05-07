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Квартиры с видом на горы в Pylaia Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$328,779
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
$276,592
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

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