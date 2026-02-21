Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Превеза
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Превезе, Греция

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Preveza Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Preveza Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
Уникальный 71-метровый отдельно стоящий дом прямо на кристально чистом пляже Алонаки (всего …
$446,426
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
