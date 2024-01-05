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13 объектов найдено
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Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
2
1
62 м²
2
Продается прекрасная двухэтажная вилла с двумя спальнями и частным бассейном недалеко от Кол…
€200,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
4
2
210 м²
1
Продается роскошная вилла в муниципалитете Платаниас. На участке 821 кв.м. Продается вилла о…
€740,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Kyparissos, Греция
4
4
262 м²
2
Этот проект был построен в 2019 году и состоит из двух одинаковых каменных вилл на большой р…
€850,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Тавронитис, Греция
4
1
198 м²
1
Продается в стадии строительства вилла 198 кв.м. в районе Колимвари, регион Ханья. Трехуровн…
€289,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
3
173 м²
1
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
€350,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат с бассейном
Marathokefala, Греция
5
207 м²
2
Продается строящаяся вилла на острове Крит, район Ханиа, всего 130 метрах от моря. Площадь в…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат с бассейном
Тавронитис, Греция
5
284 м²
3
Предлагается на продажу меблированная вилла, расположенная на вершине холма в окружении олив…
€750,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
4
5
540 м²
1
На продажу предлагаются две виллы в районе Тавронитис, регион Ханья. Общая площадь вилл сост…
€960,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
5
4
246 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Фурнес, Греция
5
5
180 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€720,000
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Kyparissos, Греция
3
1
160 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kyparissos, Греция
5
2
184 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 184 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€600,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kyparissos, Греция
4
2
190 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€335,000
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Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция
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