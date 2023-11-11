Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Platamonas
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Platamonas, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эгани, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эгани, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€115,000
Realting.com
Перейти