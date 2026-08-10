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Отели в Platamonas, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 100 м² в Platamonas, Греция
Отель 1 100 м²
Platamonas, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 100 м² в Platamonas, Греция
Отель 1 100 м²
Platamonas, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
$3,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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