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Земельные участки в Plaka, Греция

27 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1670 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€130,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1471 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5687 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 831 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2019 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€267,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€86,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен в живописной деревне Плака, в Апокоронас. …
€90,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Этот красивый участок земли продается в Ханье, Крит. Он расположен на границе Плака, знамени…
€160,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Этот участок земли для продажи в Камбии Апокоронас Ханья Крит имеет общую площадь 6113,35 кв…
€360,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
This is a plot of land in Kambia Apokoronas Chania for sale. It is 4,000sqms with a density …
€95,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Это пологий участок земли для продажи в Апокоронас Ханья. Это 4051 кв.м с плотностью 200 кв.…
€100,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
This plot of land in Apokoronas Chania for sale is located at the village of Kambia, just 60…
€75,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
This amazing plot of land in Apokoronas Chania Crete for sale offers panoramic views over th…
Цена по запросу
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Эта земля для продажи в Апокоронас Ханья Камбия предлагает великолепный вид на Белые горы . …
€80,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
This plot of land for sale in Apokoronas Chania Crete is located in the village of Plaka wit…
€250,000
Земельные участки с Spalni в Plaka, Греция
Земельные участки с Spalni
Plaka, Греция
Этот участок земли для продажи на Ханья Крит расположен на склоне холма, в довольно сельской…
€95,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
This plot of land for sale in Chania is located in a secluded area in the village of Kambia,…
€65,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
This is a unique plot of land in Apokoronas Chania Crete for sale enjoying panoramic views o…
€380,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Этот участок земли с видом на море в Ханье расположен недалеко от популярной деревни Плака, …
€290,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Этот участок для продажи в Апокоронасе, Ханья, расположен в знаменитой деревне Плака. Он пок…
€177,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 29000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€430,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Plaka, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 673 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1673 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Plaka, Греция
Комнаты 1
Площадь 813 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 813 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€78,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€550,000
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