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Жильё в Perama Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Lingiades, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lingiades, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подвал состо…
$297,467
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат с мебелью, с гаражом, с видом на горы в Lingiades, Греция
Вилла 6 комнат с мебелью, с гаражом, с видом на горы
Lingiades, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
$760,870
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Параметры недвижимости в Perama Municipal Unit, Греция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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