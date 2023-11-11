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Квартиры в Пляж Геракини, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€220,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 43 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€70,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€150,000
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