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Коттеджи в Палеа-Фокея, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 6 комнат с furnishings в Thymari, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 6
Площадь 336 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 336 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью
€450,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€600,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€370,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€652,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thymari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€400,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€370,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thymari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€550,000
Realting.com
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