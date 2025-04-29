Программы иммиграции в Аргентине

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Гражданство Аргентины — свобода, стабильность и новые перспективы с премиальным сопровождением!
Гражданство Аргентины — свобода, стабильность и новые перспективы с премиальным сопровождением!
Аргентина Аргентина
от
$23,074
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 24 месяцев
Программа гражданства Аргентины через натурализацию — это не просто паспорт, это ваш шаг к лучшей жизни. За 2 года проживания вы сможете стать гражданином страны с безвизовым доступом в 163 страны, стабильной экономикой и высоким качеством жизни. Мы предлагаем вам полный бутик-сервис, где ка…
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