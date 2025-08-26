Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Аргентине

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Буэнос-Айрес, Аргентина
Дом 7 комнат
Буэнос-Айрес, Аргентина
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 7
$4,66 млн
Частный продавец
Языки общения
English, Español
