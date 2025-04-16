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Жильё в Neochorouda, Греция

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Neochorouda, Греция
Квартира 1 комната
Neochorouda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$730,620
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Grekodom Development
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов