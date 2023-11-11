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Коттеджи в Municipality of Nisyros, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Emborios, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Emborios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
€450,000

Параметры недвижимости в Municipality of Nisyros, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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