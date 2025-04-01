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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Mytilene, Греция

Митилини
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Skoutaros, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Skoutaros, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Mytilene, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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