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Коттеджи в Municipality of Mesolongi, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на город в Лехена, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€160,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с furnishings в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€265,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Mesolongi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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