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Жильё в Municipality of Malia, Греция

дома
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4 объекта найдено
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€220,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€380,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Малия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаются две квартиры площадью 45 кв.м. каждая, в Малиа, Крит. Квартира на цокольном этаже …
€135,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Малия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€360,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Malia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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