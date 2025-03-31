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Таунхаусы в Municipality of Kato Chorion, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Kato Chorion, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Kato Chorion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$78,225
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Kato Chorion, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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