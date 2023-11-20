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Коттеджи в Municipality of Kato Chorion, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Като Хорио, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Като Хорио, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€400,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Като Хорио, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Като Хорио, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
€135,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Kato Chorion, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Kato Chorion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€70,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kato Chorion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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