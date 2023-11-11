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Жильё в Municipality of Anatoli, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Anatoli, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Anatoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€90,000

Параметры недвижимости в Municipality of Anatoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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