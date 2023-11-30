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Коттеджи в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 9 спален с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коттедж 9 спален с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€320,000
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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