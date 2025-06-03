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Виллы в Municipal Unit of Korissia, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Неохораки, Греция
Вилла
Неохораки, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
$98,042
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Вилла в Неохораки, Греция
Вилла
Неохораки, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из трёх квартир.На первом этаже расположены две…
$456,011
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Korissia, Греция

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