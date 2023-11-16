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Виллы в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в розовый, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
розовый, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€480,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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