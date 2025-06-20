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Виллы в Municipal Unit of Efpalio, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Dorida Municipality, Греция
Вилла
Dorida Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$98,179
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Вилла в Dorida Municipality, Греция
Вилла
Dorida Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$346,514
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Efpalio, Греция

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