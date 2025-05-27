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Виллы в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$797,783
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Вилла в Агиос-Константинос, Греция
Вилла
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$455,876
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Вилла в Агиос-Константинос, Греция
Вилла
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$802,341
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

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